Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 278 kişiye para cezası verildi
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Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 278 kişiye para cezası verildi

26.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:24
Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 278 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberi... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 278 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 278 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 227, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 51 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 127 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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