Son dakika... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 228 kişiye idari yaptırım uygulandı
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Son dakika... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 228 kişiye idari yaptırım uygulandı

Son dakika... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 228 kişiye idari yaptırım uygulandı
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 228 kişiye para cezası verildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 228 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 184, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 42 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetlenen 656 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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