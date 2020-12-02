Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 666 kişiye ceza
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Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 666 kişiye ceza

02.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:04
Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 666 kişiye ceza

Son dakika habere göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 666 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 666 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 637 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 10, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altındaki 18, 65 yaş üstündeki 1 kişiye idari para cezası uyguladı.

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Denetlenen 431 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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