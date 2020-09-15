Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1479 kişiye ceza
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Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1479 kişiye ceza

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1479 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1479 kişiye ceza
15.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.09.2020 09:40

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1479 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1479 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 22 kişiye de idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 155 iş yerinden birine işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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