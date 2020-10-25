Son dakika... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1028 kişiye ceza kesildi
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Son dakika... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1028 kişiye ceza kesildi

25.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:26
Son dakika... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1028 kişiye ceza kesildi

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1028 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1028 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerin dünkü denetimlerinde 1028 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 10 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Denetlenen 115 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Vali Gül'den uyarı

Öte yandan, Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kalabalık ortamlarda bulunmamaları konusunda vatandaşları uyararak, "Kalabalık saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Alışverişinizi müşteri yoğunluğunun az olduğu saatlerde yapın. Maskesiz müşteriyi dükkanınıza almayın. Maske, mesafe, temizlik uymayan işletmeleri tercih etmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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