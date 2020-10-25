Son dakika... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1028 kişiye ceza kesildi

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1028 kişiye cezai işlem uygulandı.