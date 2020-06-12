Son Dakika | Gaziantep'te Kovid-19'la mücadele için yeni kararlar alındı Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, 10 ve üzeri çalışanı bulunan bütün işletmelerin yemekhane girişlerine el yıkama lavabosu konulması kararlaştırıldı. Yemekhanelerdeki masaların iki kişilik veya dört kişilik olması, aralarında cam bölme bulunması, dört kişilik olanlarda çapraz oturma düzenine geçilmesi şeklinde uygulama getirildi. Yemekhanelerdeki masalarda numara sisteminin oluşturulması ve çalışanın her zaman aynı numaralı masaya oturması kararı verildi. Yemek yeme saatlerinde grupların vardiya değişiminde 15 dakikalık ara ile ortamın havalandırılmasının sağlanması istendi. Mescitlerde tek kullanımlık seccadenin bulundurularak kullan-at sisteminin uygulanması uygun görüldü. Kamu-özel-üniversite iş birliğinde sağlık alt komisyonunun oluşturulması, sivil toplum kuruluşlarına Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitim verilerek vatandaşları konuyla ilgili bilgilendirme yapmaları kararlaştırıldı. Kaynak: AA