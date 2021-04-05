Son Dakika | Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 392 kişiye ceza
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Son Dakika | Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 392 kişiye ceza

Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ - Haberler | Güncel
Son Dakika | Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 392 kişiye ceza

Son dakika habere göre GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 392 kişiye idari para cezası uygulandı.

GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 392 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 382, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 364 kişi ise uyarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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