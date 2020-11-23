Son Dakika | Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 782 kişiye ceza
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Son Dakika | Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 782 kişiye ceza

23.11.2020 10:10 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:14
Son Dakika | Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 782 kişiye ceza

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 782, maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 473 ve karantina kurallarına uymayan 15 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 782, maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 473 ve karantina kurallarına uymayan 15 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldığı belirtildi. Dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 473 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde dışarı çıktığı belirlenen 782 kişiye de polis ekipleri tarafından yine 900'er lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina adreslerini terk ettiği belirlenen 15 kişi de 3150'şer lira ceza kesilerek yurda yerleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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