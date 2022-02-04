GAZİANTEP - Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.

Garnizon Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezindeki teras katta biriken kar kütlesinin bir kısmı eriyerek düştü.

Bu noktadan geçen bir kişi, kütlenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

O anlar karşı apartmanda oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.