GAZİANTEP - Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.
Garnizon Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezindeki teras katta biriken kar kütlesinin bir kısmı eriyerek düştü.
Bu noktadan geçen bir kişi, kütlenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
O anlar karşı apartmanda oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel