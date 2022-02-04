GAZİANTEP - Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Haberler
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GAZİANTEP - Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.

Garnizon Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezindeki teras katta biriken kar kütlesinin bir kısmı eriyerek düştü.

Bu noktadan geçen bir kişi, kütlenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

O anlar karşı apartmanda oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GAZİANTEP - Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, kar, Güncel, Haber

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