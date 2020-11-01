Kapkaç zanlısı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı
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Kapkaç zanlısı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı

01.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:39

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiztopel Mahallesi'nde kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının kapkaç öncesi sokakta gözlem yapması, kapkaçın ardından kaçması ve kadının peşinden koşması yer alıyor.

Kapkaç zanlısı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı
Kapkaç zanlısı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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