Son dakika! Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
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Son dakika! Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

15.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:52
Son dakika! Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 8 bin 360 paket sigara, 53 cep telefonu ile 18 paket çay ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 8 bin 360 paket sigara, 53 cep telefonu ile 18 paket çay ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 4 iş yeri, 1 depo, 1 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 8 bin 360 paket sigara, 53 cep telefonu ile 18 paket çay ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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