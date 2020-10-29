Son dakika! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Son dakika! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

29.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:22
Son dakika! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberi... Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptılar.

Yapılan aramada aracın bagaj ve koltuk kısmında 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler araçtaki 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Osman Durmuş Mustafa Şentop Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Aslı Enver Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Yücel İldiz Mehmet Topal Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Çocuk Bakan Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 11:23:29. #1.14#
title