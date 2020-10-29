Son dakika! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
29.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:22
Son dakika haberi... Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptılar.
Yapılan aramada aracın bagaj ve koltuk kısmında 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ekipler araçtaki 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu