Son dakika! Gaziantep'te kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika! Gaziantep'te kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

08.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:56
Son dakika! Gaziantep'te kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cebeler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 117 litre kaçak içki, 240 cinsel içerikli ilaç, 49 kaçak enerji içeceği, kaçak içkide kullanılmak üzere 29 aroma kiti ele geçirildi.

Operasyonda, iş yeri sahibi D.G, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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