Son Dakika | Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu
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Son Dakika | Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te kaçak alkol üretildiği tespit edilen 2 adrese yapılan operasyonlarda kaçak alkol ve kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak alkol üretildiği tespit edilen 2 adrese yapılan operasyonlarda kaçak alkol ve kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi Dülükbaba ve Değirmiçem mahallelerinde bulunan 2 adrese yapılan operasyonlarda, 71 şişe sahte alkol, 60 litre dökme alkol ve 475 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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