Son Dakika: Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te iş yerlerindeki hırsızlıkla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te iş yerlerindeki hırsızlıkla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 2 iş yerinden hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi adresinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının bir iş yerine pencereden girmesi ve çaldığı elektronik eşyalarla olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA