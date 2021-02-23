Son Dakika | Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine 750 ton patates dağıtılıyor
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Son Dakika | Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine 750 ton patates dağıtılıyor

23.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:22
Son Dakika | Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine 750 ton patates dağıtılıyor

Son dakika haberine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 750 ton patates dağıtılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 750 ton patates dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çiftçilerden temin edilen 750 ton patates, kentte belirlenen ihtiyaç sahibi ve dar gelirli 100 bin haneye, Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı 150 ekip tarafından dağıtımına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla salgının oluştuğu bu zor dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Salgın döneminde esnaf, ihtiyaç sahiplerine birçok desteğin sağlandığını anımsatan Aksoy, 750 ton patatesi kısa sürede dağıtacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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