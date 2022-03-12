Son dakika! Gaziantep'te horoz dövüştürürken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika! Gaziantep'te horoz dövüştürürken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Son dakika! Gaziantep'te horoz dövüştürürken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 6 zanlı gözaltına alındı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesindeki iş yerinde horoz dövüştürülüp bahis oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yeri sahibi ve horoz dövüştüren 6 şüpheliyi gözaltına aldı, ringde dövüştürülmek üzere bulunan 9 horozu barınağa teslim etti.

İş yerinde bahis oynadıkları tespit edilen 71 kişiye 129 bin 149 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep, Şahinbey, Asayiş, Bahis, Güncel, Haberler

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