Son dakika... Gaziantep'te hedef "sağlıklı lezzetin başkenti" olmak
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Son dakika... Gaziantep'te hedef "sağlıklı lezzetin başkenti" olmak

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Odası iş birliğinde normalleşme süreciyle birlikte başlatılan "Ağzımızın Tadı Geldi" kampanyasının tanıtımı yapıldı.

02.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:53

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Odası iş birliğinde normalleşme süreciyle birlikte başlatılan "Ağzımızın Tadı Geldi" kampanyasının tanıtımı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren çok iyi bir çaba ortaya koyduğunu, mücadele sürecinde güçlü liderliğin, sağlık sistemine yapılan yatırımların, koordinasyonun ve milli dayanışmanın öneminin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Şahin, normalleşme süreci için sloganlar ve kampanyalar hazırladıklarını, normalleşmeyle birlikte her şeyin her yerin fıstık gibi olacağını ifade etti.

Gaziantep'i kalkındırmak için yaptıkları çalışmalara değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Lezzetin başkentinin yanına artık sağlığı da ekliyoruz. Sağlıklı lezzetin başkenti olmayı hedefliyoruz. Hijyenin de başkenti olacağız. Temizlik en önemli kısım. Tüketici güvenmek istiyor. Bizim de kendimize özgüvenimiz var. Sertifikalı hijyen eğitimlerine başladık. Tüketici restoranın camında sertifikayı görünce güven duyacak. Kampanyamızın sloganı 'Her yer fıstık gibi her şey fıstık gibi' olacak. Denetim yapacağız. Sektörü disipline etmezsek, bir kötü örnek çıkarsa emeğimize yazık olur. Birlikte hareket edeceğiz Koordine olacağız, safları sıklaştıracağız."

ABD'nin ve İngiltere'nin bazı bölgeler için uyguladığı seyahat uyarısını kaldırdığını anımsatan Şahin, bunun turizm açısından kendilerine çok yarayacağına dikkati çekti.

Turizmi artırmak için projeler geliştirdiklerini ifade eden Şahin, "Antik kent şehriyiz. Müzeler kentiyiz. Erikçe'de, Alleben Göletin'de, Rumkale'de karavan turizmine geçeceğiz. Şehri buna hazırlayacak gücümüz kuvvetimiz, kültürümüz turizmimiz, yetişmiş insanımız, beşeri sermayemiz var. Her yer her şey fıstık gibi olacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kampanyanın içeriğiyle ilgili sunum yapıldı.

Son dakika... Gaziantep'te hedef 'sağlıklı lezzetin başkenti' olmak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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