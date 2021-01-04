Son dakika: Gaziantep'te hastaneden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te hastaneden cep telefonu çalan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanenin tomografi odasındaki cep telefonunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri İ.O'yu gözaltına aldı.

Üç suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş