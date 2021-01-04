Son dakika: Gaziantep'te hastaneden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Gaziantep'te hastaneden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

04.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:49
Son dakika: Gaziantep'te hastaneden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Gaziantep'te hastaneden cep telefonu çalan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

Gaziantep'te hastaneden cep telefonu çalan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanenin tomografi odasındaki cep telefonunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri İ.O'yu gözaltına aldı.

Üç suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Pınar Gültekin Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal Fırat Aydınus Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Gaziantep'te hastaneden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 12:49:51. #1.14#
title