Son dakika... Gaziantep'te hastaneden bilgisayar kasası çalan şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Gaziantep'te hastaneden bilgisayar kasası çalan şüpheli gözaltına alındı

30.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:44
Son dakika... Gaziantep'te hastaneden bilgisayar kasası çalan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Gaziantep'te bir hastanenin acil servisindeki bilgisayar kasasını çalan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep'te bir hastanenin acil servisindeki bilgisayar kasasını çalan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncilikaya Mahallesi'ndeki bir hastanenin acil servisinde bulunan bilgisayar kasasını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği İ.S.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Eser Yenenler Burak Özçivit
Spor Ryan Babel Güven Yalçın Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Gaziantep'te hastaneden bilgisayar kasası çalan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 12:48:00. #1.15#
title