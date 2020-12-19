Son dakika! Gaziantep'te hastanede çıkan yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor
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Son dakika! Gaziantep'te hastanede çıkan yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

19.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:52
Son dakika! Gaziantep'te hastanede çıkan yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

Son dakika haberi: Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden 9 hastanın cenazeleri yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden 9 hastanın cenazeleri yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden hastaların cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Burada işlemleri tamamlanan cenazelerin ailelere teslim edilmesine başlandı.

Cenazelerden 6'sı Gaziantep'te, 2'si Siirt'te, biri ise Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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