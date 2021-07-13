Son dakika... Gaziantep'te hastane önünde başına silah dayayan kişi, ikna edilerek gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te özel bir hastanenin önünde başına pompalı tüfek dayayan kişi, polis ekiplerinin ikna etmesi sonucu teslim oldu.

Gaziantep'te özel bir hastanenin önünde başına pompalı tüfek dayayan kişi, polis ekiplerinin ikna etmesi sonucu teslim oldu.

İncilipınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin önüne elinde bir buket çiçekle gelen M.A, iddiaya göre ailevi problemlerinden dolayı başına pompalı tüfek dayayarak çevreye tehditler savurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi araç trafiğine kapatan polis ekipleri, çelik yelek giyerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Başına silah dayayan M.A, polis ekiplerin yaklaşık 40 dakika süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu.

Gözaltına alınan M.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak