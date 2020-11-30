Son Dakika | Gaziantep'te güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Son Dakika | Gaziantep'te güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı

30.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:17
Son Dakika | Gaziantep'te güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaahmet Mahallesi'ndeki bir okuldan hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, okulun güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

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Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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