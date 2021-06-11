Son dakika... Gaziantep'te gazetecinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı
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Son dakika... Gaziantep'te gazetecinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı

Son dakika... Gaziantep'te gazetecinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Gaziantep'te, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gaziantep'te, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber amacıyla dün Adli Tıp Kurumu önüne giden DHA muhabiri Ahmet Atmaca bir grup tarafından darbedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.K, V.S, S.K. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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