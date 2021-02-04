Son dakika! Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te fuhuş operasyonunda ikisi kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te fuhuş operasyonunda ikisi kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Beştepe mahallelerinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 4 adrese düzenlenen operasyonda ikisi yabancı uyruklu kadın 3 şüpheli yakalandı.
Ekiplerce fuhuş yapıldığı tespit edilen iki konut ise mühürlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu iki kadın sınır dışı edildi.
"Fuhşa aracılık ve teşvik" suçlamasıyla 30 bin 150 lira idari para cezası verilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak