Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.