Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE FİLİSTİN'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
GAZİANTEP'te, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyesi yaklaşık 300 kişi, Ulu Cami bahçesinde Cuma namazı sonrası bir araya geldi. Toplanan kalabalık namazın ardından, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Namazın ardından tekbirler getirerek İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınayan grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı İzzettin Beyaz, saldırıların bir an önce durmasını temenni etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı