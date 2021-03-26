Son Dakika | Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Son Dakika | Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haber... Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

19 yaşındaki genç, çalıştığı markette kafasına sıkılmış halde bulundu
19 yaşındaki genç, çalıştığı markette kafasına sıkılmış halde bulundu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülşen C. ile avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

ByLock kullanmadığını savunan Gülşen C, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgüt evlerinde kaldığını ve ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gülşen C'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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