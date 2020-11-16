Son dakika! Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Son dakika! Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

16.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:27
Son dakika! Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Ruken K. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgütte "mahrem abi"nin altında faaliyet yürüttüğünü belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Ruken K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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