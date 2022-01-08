Son dakika: Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika: Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte çalışma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, "2 şirket hakkında düzenlenen MASAK incelemeleri çerçevesinde faaliyetleri tespit edilerek, 5 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 1'i serbest bırakılmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 1 şüpheli ise tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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