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Son dakika... Gaziantep'te FETÖ operasyonu

Son dakika... Gaziantep'te FETÖ operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası ve Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında arama kararı bulunan D.P isimli örgüt üyesi görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

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