Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında

11.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:57

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki otel ve evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki otel ve evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı.

Saha Mahallesi'ndeki bir otel ile Tahtani Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen hırsızlıkların aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otel ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede kimlikleri tespit edilen zanlılar, evlerinde yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları binalara giriş ve çıkış anları ile hırsızlığın ardından olay yerinden hızla uzaklaşmaları yer alıyor.

Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında
Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında
Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında
Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

İlgili Haberler

Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada
Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada
Ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı
Ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı
Oto galeriye saldırı anı güvenlik kamerasında
Oto galeriye saldırı anı güvenlik kamerasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mustafa Şentop Berat Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Mumcu Timur Acar Beste Bereket Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım Deprem Lütfi Elvan Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 10:57:07. #1.14#
title