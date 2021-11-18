Son Dakika | Gaziantep'te eşini öldürdüğü edilen koca tutuklandı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Vilayet Caddesi'nde boşanmak isteyen 5 çocuk annesi eşi Esra M'yi (31) iddiaya göre önceki gün tartışma sonrasında silahla öldüren Hasan M'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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