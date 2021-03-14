Son Dakika | Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Son Dakika | Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi öldü

14.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:10
Son Dakika | Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sakçagözü Nogaylar Mahallesi'nde bulunan Deretarla mevkiindeki çobanlar, arazideki bir elektrik direğinin altında Necmettin Topal'ı (29) hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, Topal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Topal'ın cenazesi, Nurdağı Devlet Hastanesi morguna yönlendirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Topal'ın hayatını kaybettiği alanda iş aletleri bulunduğu da öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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