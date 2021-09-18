Son Dakika | Gaziantep'te DEAŞ'lı sanık, iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Gaziantep'te DEAŞ'lı sanık, iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Gaziantep'te DEAŞ'lı sanık, iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı

Son dakika haber... Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, Suriye'de iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü Deaş'ın sözde yöneticilerinden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, Suriye'de iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın 2016'da iki askeri şehit etmesine ilişkin soruşturması kapsamında, dün polis ekiplerince olayın emrini verdiği iddiasıyla gözaltına alınan J.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

J.A.A, 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Zanlı, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi

Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi

 Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra
Spor Stefan Kuntz Okan Buruk Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Ali İhsan Su Adil Karaismailoğlu Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Gaziantep'te DEAŞ'lı sanık, iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 20:14:36. #1.12#