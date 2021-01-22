Son dakika... Gaziantep'te, DEAŞ'lı 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika... Gaziantep'te, DEAŞ'lı 3 şüpheli tutuklandı

22.01.2021 19:16 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:20
Son dakika... Gaziantep'te, DEAŞ'lı 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün finans yapılanmasında yer alan 3 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün finans yapılanmasında yer alan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca DEAŞ silahlı terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.D., O.Ö. ve M.A. isimli şüpheliler sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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