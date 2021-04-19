Son dakika: Gaziantep'te darbedilen kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: Gaziantep'te darbedilen kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Gaziantep'te darbedilen kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Gaziantep'te sopa ve taşlarla darbedilen kişi yaşamını yitirdi, bir zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te sopa ve taşlarla darbedilen kişi yaşamını yitirdi, bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 41 yaşındaki Vakıf Ertürk, merkez Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'ndeki evinden dün kimliği belirsiz kişiler tarafından alınarak Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Arıl Mahallesi yakınındaki araziye götürüldü.

Sopa ve taşlarla darbedilen Ertürk, evinin önüne bırakıldı.

Yakınları tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ertürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekiplerince bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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