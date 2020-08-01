Son Dakika | Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü
Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
01.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:10
Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kentteki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Kaynak: AA