Son dakika... Gaziantep'te çenç oto operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Gaziantep'te çenç oto operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Gaziantep'te çenç oto operasyonu

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te polis, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını kopyalayarak, satışı mümkün olmayan araçlara aktaran 3 kişilik çeteye operasyon düzenlendi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polis, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını kopyalayarak, satışı mümkün olmayan araçlara aktaran 3 kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Ekipler, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin çektiği görüntülerden araçların son hallerini kıyaslayarak çenç otoları tespit etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır hasarlı araçların şasi numarasını keserek ya da kopyalayarak satışı mümkün olmayan araçlara işleyen ya da kaynakla sabitleme yöntemiyle piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda ekipler, 30 ilde 55 araçta yaptıkları incelemeler sonucu 14 aracın şasi numarasının değiştirildiğini tespit etti. Baskında olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

İHA'nın görüntüleri ile tespit yaptılar

Polisler, change edilen ağır hasarlı araçların kazalı yani orijinal çenç edilmeden önceki hallerini tespit etmek amacıyla İhlas Haber Ajansı'nın çektiği fotolardan faydalandı. Ekiplerin, İHA'nın olay anında yapmış olduğu haberler de kullanılan görüntülerden araçların son hallerini karşılaştırarak, çenç otoları tespit ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika... Gaziantep'te çenç oto operasyonu

Son dakika... Gaziantep'te çenç oto operasyonu

Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini bayıltana kadar dövdü

Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini bayıltana kadar dövdü

 Baba bıçaklanarak öldürüldü, oğlu 2 saat sonra ihbar etti

Baba bıçaklanarak öldürüldü, oğlu 2 saat sonra ihbar etti

 Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, 'Çekinde meşhur olalım'

Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, "Çekinde meşhur olalım"

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title