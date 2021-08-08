Son dakika: Gaziantep'te boya fabrikasındaki yangında zarar 15 milyon TL

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te, dün gece boya fabrikasında çıkan ve 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 15 milyon TL zarar oluştuğu öğrenildi.

GAZİANTEP'te, dün gece boya fabrikasında çıkan ve 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 15 milyon TL zarar oluştuğu öğrenildi.

Gaziantep 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Nedeni araştırılan yangın, kısa sürede büyüyüp fabrikanın deposuna da sıçradı. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 75 itfaiye erinin 24 araçla müdahale edip söndürdüğü yangının ardından fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.Bu arada, alevlerin fabrikada yoğun hasara sebep olduğu belirtildi. İtfaiye ekibinin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü fabrikada, ilk belirlemelere göre 15 milyon TL maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine yönelik incelemeler ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca