Son Dakika | Gaziantep'te boya fabrikasında yangın
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Son Dakika | Gaziantep'te boya fabrikasında yangın

Son Dakika | Gaziantep'te boya fabrikasında yangın
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

Son dakika haber: GAZİANTEP'te, bir boya fabrikasında yangın çıktı.

GAZİANTEP'te, bir boya fabrikasında yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

3'üncü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan boya fabrikasında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kimyasal maddelerin de bulunduğu yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında depodan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler de sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 


Son Dakika | Gaziantep'te boya fabrikasında yangın
Son Dakika | Gaziantep'te boya fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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