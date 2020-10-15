Bir kişiyi tabancayla öldüren saldırganlar aranıyor
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Bir kişiyi tabancayla öldüren saldırganlar aranıyor

15.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:40

Gaziantep'te bir kişiyi tabancayla öldüren saldırganlar aranıyor.

Gaziantep'te bir kişiyi tabancayla öldüren saldırganlar aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Metin Köseoğlu (46), Sanayi Mahallesi'nde tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan Köseoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Köseoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Bir kişiyi tabancayla öldüren saldırganlar aranıyor
Bir kişiyi tabancayla öldüren saldırganlar aranıyor
Bir kişiyi tabancayla öldüren saldırganlar aranıyor
Bir kişiyi tabancayla öldüren saldırganlar aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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