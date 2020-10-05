Son dakika... Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

05.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:50
Son dakika... Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'nde boş arazide, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Adil Taşdemir ile Celal A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili birbirini bıçakla yaraladı.

Kalbinden yaralan Taşdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Taşdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Celal A'nın ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Hazal Kaya Demet Akbağ Hülya Avşar
Spor Falcao Gökhan Töre Sergen Yalçın Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 14:55:27. #1.15#
title