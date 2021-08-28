Son Dakika | Gaziantep'te başına demir düşen genç tedavi gördüğü hastanede öldü
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Son Dakika | Gaziantep'te başına demir düşen genç tedavi gördüğü hastanede öldü

Son Dakika | Gaziantep'te başına demir düşen genç tedavi gördüğü hastanede öldü
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te başına demir düşen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te başına demir düşen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada 3 ay önce kafasına demir parçasının düşmesi sonucu yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mikail Mercan yaşamını yitirdi.

Mercan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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