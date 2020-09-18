Son dakika... Gaziantep'te aranan 97 kişi yakalandı Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 97 kişi yakalandı.

Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 97 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerin kentte yaptığı çalışmada, 36 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 35 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapıldı.

9 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı, 97 aranan şahsın yakalandığı ve 13 şahsa ise kabahatlerden işlemin yapıldığı çalışmada, 265 gram uyuşturucu madde, 6 şişe gümrük kaçağı alkol, 11 paket gümrük kaçağı sigara, 11 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 3 adet çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı bisiklet, 4 çalıntı cep telefonu, 23 çalıntı cep telefonu malzemesi ile 20 bin makaron, 6 adet kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA