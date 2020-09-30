Son Dakika: Gaziantep'te, 957 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, 957 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

GAZİANTEP'te, 957 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 12 saat sürecek operasyonda, özel harekat ekipleri ve bir polis helikopteri ile dedektör köpek 'Gece' de görev alıyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 15.00 sıralarında Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde tespit edilen uyuşturucu satıcılarının adreslerine eş zamanlı operasyon başlattı. 957 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona bir polis helikopteri de havadan destek veriyor. Baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından ablukaya alındığı operasyonda, dronlar da kullanılıyor. Operasyonun ilk iki saatlik bölümünde, 17 adrese yapılan baskında 1 kilo 200 gram esrar, 700 gram metamfetamin, 150 adet uyuşturucu hap ve 300 gram eroin ele geçirildi.

YORGANA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU 'GECE' BULDUVatan Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda ise, polis ekiplerinin kapıları koçbaşı ile kırarak girdiği evde dedektör köpek Gece yorganın içerisine zulalanmış uyuşturucuya tepki verdi. Ekipler yaptıkları aramada 4 fişek halinde satışa hazır metanfetamin buldu. Evde bulunan karı-koca ise kelepçelenerek gözaltına alındı. Operasyonun 12 saat süreceği öğrenildi.İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise kentte operasyonlarla eş zamanlı olarak yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI