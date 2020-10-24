Son dakika... Gaziantep'te 95 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Son dakika... Gaziantep'te 95 litre kaçak alkol ele geçirildi

24.10.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:24
Son dakika... Gaziantep'te 95 litre kaçak alkol ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Gaziantep'te KOM Şube Ekipleri kaçak alkol bulunduğu ve satışı yapıldığını tespit ettiği bir depoya operasyon düzenledi.

Gaziantep'te KOM Şube Ekipleri kaçak alkol bulunduğu ve satışı yapıldığını tespit ettiği bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltın alınırken 95 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile KOM Şube Ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Esentepe Mahallesinde bir depoda kaçak alkol bulunduğu ve satışının yapıldığının tespit etti. Kaçak alkollün satışının yapıldığı depoya bakın yapan ekipler depoda bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

Depo içinde yapılan aramada ise satışa hazır halde bulunan 95 lire kaçak alkol ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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