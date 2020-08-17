Son dakika... Gaziantep'te 9 evdeki karantina sona erdi
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde uygulanan karantina sona erdi.
17.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:41
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde uygulanan karantina sona erdi.
Elbistanhöyük Mahallesi'ndeki evlerde uygulanan karantinanın sona ermesinin ardından mahallede hayat normale döndü.
Mahallede bir kişide pozitif vakaya rastlanması üzerine temaslı kişilerin bulunduğu evler için karantina kararı alınmıştı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA