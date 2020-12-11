Son dakika: Gaziantep'te, 672 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 690 kişiye idari para cezası verildi.

?İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 368, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 296, kısıtlamayı ihlal eden 20 yaş altındaki 2 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina adreslerini terk ettiği saptanan 6 kişi de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ