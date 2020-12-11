Son dakika: Gaziantep'te, 672 kişiye koronavirüs cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Gaziantep'te, 672 kişiye koronavirüs cezası

11.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:42
Son dakika: Gaziantep'te, 672 kişiye koronavirüs cezası

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 690 kişiye idari para cezası verildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 690 kişiye idari para cezası verildi.

?İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 368, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 296, kısıtlamayı ihlal eden 20 yaş altındaki 2 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina adreslerini terk ettiği saptanan 6 kişi de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

İlgili Haberler

Son Dakika | Koronavirüs temaslı kişiye ceza kesildi
Son Dakika | Koronavirüs temaslı kişiye ceza kesildi
Edirne'de 170 kişiye 216 bin TL 'koronavirüs' cezası
Edirne'de 170 kişiye 216 bin TL 'koronavirüs' cezası
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ivana Sert Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Sörloth Fatih Terim Pierre Webo Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Gaziantep'te, 672 kişiye koronavirüs cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:45:56. #1.15#
title