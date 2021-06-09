Gaziantep'te 600 polisle dev uyuşturucu operasyonu başlatıldı
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Gaziantep'te 600 polisle dev uyuşturucu operasyonu başlatıldı

Gaziantep'te 600 polisle dev uyuşturucu operasyonu başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, uyuşturucu tacirlerine yönelik belirlenen çok sayıda adrese 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gaziantep'te, uyuşturucu tacirlerine yönelik belirlenen çok sayıda adrese 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. Polis helikopteri, zırhlı araçlar, insansız hava araçları ve özel harekat polis timlerinin katıldığı operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeditepe, Beşyüzevler ve Güneykent mahallelerinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yaklaşık 600 polisin katılımı ve helikopter, zırhlı araç, insansız hava aracı ve özel harekat polisi destekli operasyonda 24 adrese baskın yapıldı.

AÇILMAYAN KAPILAR KOÇ BAŞLARIYLA KIRILDI

Operasyonda önceden belirlenen adreslere özel harekat timleri eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat timleri, açılmayan kapıları ise koç başlarıyla kırarak içeri girdi. Narkotim ekipleri ise girilen evlerde arama yaptı. Arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 10 şüpheli gözaltına alındı.

MAHALLELER ABLUKAYA ALINDI

Polis ekipleri ablukaya alınan mahallelerin giriş ve çıkış noktalarına da kontrol noktası kurdu. Kontrol noktasında durdurulan araçlarda da arama yapılırken, noktada durdurulan vatandaşlar Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi.

(Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)

Gaziantep'te 600 polisle dev uyuşturucu operasyonu başlatıldı
Gaziantep'te 600 polisle dev uyuşturucu operasyonu başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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