Son Dakika: Gaziantep'te 4 bin 644 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
Son dakika güncel haberi: Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bin 644 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
13.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:04
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bin 644 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün yapılan denetimlerde 4 bin 644 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca 295 iş yerinde yaptığı denetimlerde 6'sına işlem gerçekleştirdi.
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Kaynak: AA