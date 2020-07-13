Son Dakika: Gaziantep'te 4 bin 644 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası Son dakika güncel haberi: Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bin 644 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bin 644 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda dün yapılan denetimlerde 4 bin 644 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca 295 iş yerinde yaptığı denetimlerde 6'sına işlem gerçekleştirdi. Kaynak: AA